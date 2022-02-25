Центробанк заверил, что у попавших под санкции США российских банков высокий запас устойчивости

ЦБ: У попавших под санкции США российских банков высокий запас устойчивости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на пятницу, 25 февраля, Центробанк заверил, что у всех российских банков, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции, высокий запас устойчивости.

«Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики», - говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, регулятор указал, что огромная часть баланса (более 80%) каждого из попавших в санкционный список Вашингтона банков номинирована в рублях, а валютные кредиты, в основном, были предоставлены кредитоспособным российским предприятиям.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Центробанк сообщил, что и сам регулятор, и российское правительство будут оказывать «любую необходимую поддержку банкам, попавшим под влияние западных санкций».

Вечером 24 февраля Джо Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

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