Глава МИД Франции Ле Дриан: Путин должен понимать, что НАТО - ядерный альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президенту России Владимиру Путину нужно понимать, что НАТО является ядерным альянсом.

По его словам, российский президент, "воюя с НАТО", объединил альянс и его союзников как никогда.

- Путин должен понимать, что атлантический альянс является ядерным альянсом, - сказал Ле Дриан в эфире телеканала TF1.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна может отказаться от безъядерного статуса. В случае признания меморандум 1994 года недействительным, Украина тем самым оставит за собой право пересмотреть отказ от ядерного оружия.

После этого президент России Владимир Путин рассказал, в чем Россия видит опасность появления у Украины ядерного оружия. Он отметил, что заявления Украины о возможности создания собственного ядерного оружия были обращены к России, и Москва эти заявления услышала.