Axios: В конгрессе США обсуждают резолюцию с призывом исключить Россию из СБ ООН

В Палате представителей конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН Фото: REUTERS

В Палате представителей конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН из-за спецоперации на Украине, сообщает портал Axios.

По данным издания, с такой инициативой выступила республиканка от штата Нью-Йорк Клаудиа Тенни, член комитета нижней палаты по иностранным делам. В подготовленном ею документе содержится призыв к Всемирной организации «предпринять немедленные процессуальные действия» и внести изменения в статью 23 своего устава, чтобы исключить нашу страну из числа постоянных членов Совбеза ООН.

Конгрессвумен утверждает, что поддержка Россией Донецкой и Луганской народных республик и начатая накануне спецоперация по защите Донбасса «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», а также якобы противоречит обязанностям и обязательствам постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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