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Экономика25 февраля 2022 1:45

Япония замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "России"

До этого Кисида сообщал, что страна вводит новые санкции против России из-за обострения ситуации на Украине
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Япония замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "России"

Япония замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "России"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии объявило о решении заморозить активы трех российских банков. речь идет об финорганизациях ВЭБ, Промсвязьбанка и банке "Россия" в рамках санкций в отношении РФ в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщил глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки.

- В рамках санкций против России ... заморозить активы трех банков ... ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия", - сказал Фумио Кисида.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал, что страна вводит новые санкции против России из-за обострения ситуации на Украине. Они объявлены в дополнение к санкциям, введенным 23 февраля. В частности, Япония замораживаются капиталы и активы финорганизаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.