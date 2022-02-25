Макрон позвонил Путину по просьбе Зеленского Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что созвонился 24 февраля с российским лидером Владимиром Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

- У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен (мнениями) с президентом РФ Путиным по просьбе президента Украины Зеленского, - сообщил французский лидер.

Также он добавил, просил российского лидер о скорейшем прекращении боевых действий, пишут РИА Новости.

24 февраля российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данную беседу инициировала французская сторона. В Кремле сообщили, что лидеры стран провели серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Путин в рамках данной беседы предоставил французскому коллеге исчерпывающие разъяснения о военной спецоперации в Донбассе и необходимости принятия Россией такого решения.