Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире25 февраля 2022 3:03

ТАСС: В Киеве сообщают о взрывах

Их было слышно в нескольких районах украинской столицы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (209)Комментарии (209)(209)
ТАСС: В Киеве сообщают о взрывах

ТАСС: В Киеве сообщают о взрывах

Фото: REUTERS

Утром 25 февраля в Киеве вновь раздались звуки, похожие на взрывы. Их было слышно в нескольких районах украинской столицы в 04:22 (05:22 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Отмечается, что звуки были слышны в Печерском и Голосеевском районах, а также на Позняках. Кроме того, в районе Троещины в Киеве, по данным агентства, было шесть взрывов.

Днем ранее в Киеве тоже были слышны громкие звуки, которые напоминают артиллерийский обстрел. ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий сообщал, что взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом. По данным агентства УНИАН, после 05:00 (06:00 по московскому времени), кроме Киева взрывы были слышны и в ряде других украинских городов Украины.