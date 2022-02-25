ТАСС: В Киеве сообщают о взрывах Фото: REUTERS

Утром 25 февраля в Киеве вновь раздались звуки, похожие на взрывы. Их было слышно в нескольких районах украинской столицы в 04:22 (05:22 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Отмечается, что звуки были слышны в Печерском и Голосеевском районах, а также на Позняках. Кроме того, в районе Троещины в Киеве, по данным агентства, было шесть взрывов.

Днем ранее в Киеве тоже были слышны громкие звуки, которые напоминают артиллерийский обстрел. ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий сообщал, что взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом. По данным агентства УНИАН, после 05:00 (06:00 по московскому времени), кроме Киева взрывы были слышны и в ряде других украинских городов Украины.