Что произошло в ночь на 25 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз намерен ввести запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом 25 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания Совета Европы. По ее словам, прежде всего данный пакет включает в себя финансовые санкции, которые затронут 70% российского банковского сектора и ключевые государственные компании.

Утром 25 февраля в Киеве прозвучали взрывы. Их было слышно в нескольких районах украинской столицы в 04:22 (05:22 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН. В частности, в Печерском и Голосеевском районах, а также на Позняках.

США готовы принять беженцев с Украины, которые вынуждены покинуть страну из-за ухудшения обстановки. Однако власти ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Группировка хакеров Anonymous объявила "кибервойну" России и официально взяла на себя ответственность за компьютерную атаку на сайт российского телеканала RT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь он готов на обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины.

Правительство Японии объявило о заморозке активов трех российских банков. Речь идет об финорганизациях ВЭБ, Промсвязьбанка и банке "Россия". Решение принято в рамках санкций в отношении РФ в связи с военной операцией на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что созвонился 24 февраля с российским лидером Владимиром Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Беседу с Путиным он назвал "быстрой и откровенной".

В США заявили, что введение санкций против РФ необходимо для того, чтобы ограничить рост экономики России и ограничить возможности технологического развития в стране.