Росавиация пообещала зеркально ответить на запрет полетов "Аэрофлота" в Британию

Россия предупредила об ответных зеркальных мерах в виде санкций против британских авиакомпаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские санкции против России в виде запрета полетов российской авиакомпании "Аэрофлот" в Великобританию нарушают межправительственное соглашение о воздушном сообщении, сообщает Росавиация.

"Соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов", - уточнили в ведомстве.

В связи с этим ведомство направило авиавластям Великобритании уведомление, в котором призывает соблюдать международные договоренности, а также предупреждает о возможности введения зеркальных мер в отношении британских авиакомпаний.

Как ранее писал сайт kp.ru, о санкциях против России объявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Рестрикции от Великобритании включают запрет "Аэрофлоту" летать в Великобританию, заморозку активов ВТБ в этой стране, а также запрет гражданам России хранить в британских банках более 50 тысяч фунтов стерлингов.