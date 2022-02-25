Нацбанк Украины запретил операции с российскими и белорусскими рублями

Украина вводит ограничения против российских и белорусских рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный банк Украины (НБУ) ввел запрет на совершение любых валютных операций с использованием российских и белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Соответствующее положение закреплено в постановлении от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Кроме того, постановление запрещает выполнять обязательства перед юридическими или физическими лицами, которые находятся в России или Белоруссии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Это означает, что страна отзовет свои посольства и консульства из РФ в полном составе.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донбассе читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".