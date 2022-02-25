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Политика25 февраля 2022 5:06

Власти Тайваня сообщили о присоединении к экономическим санкциям против России

При этом администрация острова пока не уточнила в чем именно будут заключаться санкции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Власти Тайваня сообщили о присоединении к экономическим санкциям против России

Власти Тайваня сообщили о присоединении к экономическим санкциям против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Тайваня сообщили о готовности присоединиться к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел острова.

"С целью заставить РФ прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Тайваня объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом администрация острова пока не уточнила в чем именно будут заключаться санкции, но отметила, что Тайвань продолжит тесную координацию с США и другими странами-единомышленниками.

Ранее сообщалось, что власти Канады приняли решение о введении дополнительных санкций против России из-за ситуации на Украине. В частности, ограничения коснулись российских депутатов и организаций, в числе которых оказался Сбербанк, Газпром и РЖД.