НАТО проведет экстренный саммит по Украине 25 февраля 2022 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

НАТО проведет экстренный саммит по Украине в формате видеоконференции в пятницу, 25 февраля 2022 года. Соответствующая информация значится в графике президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

"Президент встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее", - говорится в документе.

Мероприятие стартует в 17:00 по московскому времени. Оно будет закрыто для прессы.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".

В ответ НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление сделано по результатам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.