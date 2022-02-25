Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с почтовыми отправлениями

Юристы предупредили россиян о новой схеме мошенничества с пустыми посылками Фото: Евгения ГУСЕВА

В России появился новый вид мошенничества, связанный с отправкой почтовых посылок. Сообщается, что россияне получают уведомление о том, что в почтовом отделении их ждет коробка, которую можно получить, сделав наложенный платеж.

Я пришла на почту и узнала, что нужно оплатить наложенный платеж в размере 3,7 тысячи рублей. Денег с собой не было <...> В общем, я стала искать отзывы об организации, которая прислала нам сообщение. И отзывы просто ужас", - рассказала одна из героиня истории.

Юристы, опрошенные изданием сообщили, что ситуации, когда людям приходят пустые посылки, которые требуется оплачивать непосредственно на почте, увы, далеко не редкость.

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин посоветовал россиянам проявлять бдительность.

"Придя на почту, необходимо посмотреть, кто конкретно вам отправил эту посылку. Если у вас есть подозрение, что это, скажем, какой-то ложный адресат, то вы ее просто не получаете", - констатировал он в беседе с "Известиями"

Мошенники регулярно изобретают все новые и новые схемы обмана россиян, но и про старые испытанные методы они также не забывают. Рассылки с фейковыми ссылками, обещаниями выигрышей и наследства применяются уже много лет, но, судя по всему, по-прежнему приносят свои плоды.

По данным исследования "Яндекс 360", в 2021 году самой популярной уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, стало предложение лотерейных билетов.