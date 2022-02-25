Зеленский заявил, что Россию не убедили новые санкции Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию не убедили новые санкции. Кроме того он заявил о том, что рано или поздно произойдет диалог между Россией и Украиной. Предметом разговора будет прекращение боевых действий, уточнил он.

По мнению украинского лидера, мир продолжает смотреть за происходящим издалека.

Ранее Зеленский заявил, что новые санкции в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик должны обязательно включать полную остановку "Северного потока – 2".

"Европа и мир не должны допустить повторения трагических ошибок, допущенных в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью оперативного введения санкций за новый акт агрессии против Украины. Эти ограничения должны включать полную остановку "Северного потока 2", – отметил Зеленский.