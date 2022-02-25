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Политика25 февраля 2022 5:43

Евросоюз готовит третий пакет санкций против России

Лидеры европейских стран обсуждают возможность отключения страны от SWIFT
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (26)Комментарии (26)(26)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Лидеры стран Евросоюза разрабатывают третий пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в итоговом документе саммита, который прошел в Брюсселе.

Именно этому вопросу уделили наибольшее количество времени. В качестве одной из возможных мер назвали отключение страны от платежной системы SWIFT. Всеобщей поддержки это предложение не нашло, но в числе поддержавших введение меры оказалась Германия.

Еще одно предложение касалось президента России Владимира Путина. В частности, обсуждалось возможное включение российского лидера в так называемый "черный список". К единогласному решению не пришли и тут.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции, которые намерен ввести Европейский союз против в России, помешают РФ перерабатывать и продавать нефть.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что второй пакет санкций Европейского союза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.