Евросоюз готовит третий пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Лидеры стран Евросоюза разрабатывают третий пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в итоговом документе саммита, который прошел в Брюсселе.

Именно этому вопросу уделили наибольшее количество времени. В качестве одной из возможных мер назвали отключение страны от платежной системы SWIFT. Всеобщей поддержки это предложение не нашло, но в числе поддержавших введение меры оказалась Германия.

Еще одно предложение касалось президента России Владимира Путина. В частности, обсуждалось возможное включение российского лидера в так называемый "черный список". К единогласному решению не пришли и тут.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции, которые намерен ввести Европейский союз против в России, помешают РФ перерабатывать и продавать нефть.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что второй пакет санкций Европейского союза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.