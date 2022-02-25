Зеленский заявил, что диалог между Россией и Украиной рано или поздно начнется Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что рано или поздно произойдет диалог между Россией и Украиной. Предметом разговора будет прекращение боевых действий, уточнил он.

Ранее украинский лидер сообщил, что Россию не убедили новые санкции. Накануне он также отметил, что готов на обсуждения с Россией нейтрального статуса Украины.

Мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. ... сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их (зарубежных коллег) — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс (НАТО) нас брать не хотят ... Мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральном статусе, - сказал Зеленский.

Президент Незалежной также заявлял, что Украина вынуждена "героически" отстаивать свою независимость и "территориальную целостность", поскольку мировые лидеры отказались помогать ей в защите государства, а о поддержке Киева заявляют только на словах, не предпринимая конкретных действий.