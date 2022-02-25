В Джанкойском районе Крыма из-за разрывов снарядов повреждены более 20 домов

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: со страницы Сергея Аксенова в Facebook

Свыше 20 домов оказались поврежденными в результате разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма накануне, 24 февраля 2022 года. Сегодня приступят к работам по их восстановлению, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В 05:22 утра в Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не могу точно назвать, сколько воронок там было - от пяти до, может, десяти. К месту выезжал председатель правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля", - сказал Аксенов.

Также он отметил, что в результате произошедшего "никто серьезно не пострадал", сообщает crimea.kp.ru.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение глав республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации. При этом он подчеркнул, что Москва не планирует оккупацию украинских территорий. В Минобороны России сообщили, что российские военные не наносят удары по украинским городам - высокоточными средствами выводят из строя военную инфраструктуру. Для мирных жителей никаких угроз нет, уверили в военном ведомстве.