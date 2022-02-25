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Политика25 февраля 2022 6:40

МИД Турции получил запрос Киева на закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для флота России

Министр иностранных дел страны отметил, что даже при положительном ответе российские корабли смогут вернуться на свои базы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Российский флот сможет вернуться на базы даже при закрытии проливов

Российский флот сможет вернуться на базы даже при закрытии проливов

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Киев официально запросил закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Чавушоглу уточнил, что даже при положительном ответе российские корабли смогут вернуться на свои базы согласно Конвенции Монтре.

"Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы, - констатировал Чавушоглу. - Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено".

Однако даже для такого решения нужно, чтобы Турция официально признала ситуацию на Украине войной, уточнил глава турецкого министерства иностранных дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, в турецкой Партии справедливости и развития (AKP), основателем которой является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, допустили, что страна закроет проливы для России из-за военной операции на Украине.