Володин назвал три роковые ошибки Зеленского Фото: REUTERS

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на своем посту совершил три роковые ошибки.

"Такое государство, как Украина, должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спикера.

Кроме того Володин отметил, что Зеленский давно похоронил Минские соглашения, не сумев начать переговоры с Донбассом.

Также он заявил, что угрозы президента Незалежной по ядерному оружию стали проблемой глобальной безопасности.

"Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства", - констатировал он.

Володин ранее заявлял, что Зеленский фактически отказался выполнять минские договоренности.

Парламентарий задался вопросом, кто должен решать данный проблемы, если стороны конфликта не будут вести переговоры.

"Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения минских договоренностей", - отметил он, добавив, что преступления Украины замалчиваются Брюсселем и Вашингтоном.

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