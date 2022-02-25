Министр обороны Франции заявила, что Европа и США не хотят вступать в войну с Россией

Министр обороны Франции: ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявил, что желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года она сообщила в эфире радиостанции RTL.

"Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим - это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", - сказала глава ведомства.

По словам Парли, главная цель Европейских политиков сейчас - добиться скорейшего прекращения огня на востоке Украины.

Президент США Джо Байден также заявлял, что Соединенные Штаты не имеют никакого желания сражаться с Россией. В то же время он сказал, что хочет донести до РФ намерение Штатов "защищать каждый дюйм территории НАТО".

По словам Байдена, США намерены укрепить свое военное присутствие в Европе. Это будет сделано с целью защитить страны Балтии, объяснил американский президент.