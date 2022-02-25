Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке Фото: Александр КОЦ

В Горловке в Донецкой народной республике зафиксировано прямое попадание снаряда в здание школы №50 на улице Соколовского, 15, в результате погибло двое учителей Об этом сообщил глава местной администрации Иван Приходько.

По его словам, военные силы Украины возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов ВСУ стали два местных жителя.

Горловка - один из крупнейших городов Донецкой народной республики. В последнее время чаще других под обстрел попадают окраины города поселок Зайцево и населенные пункты шахт имени Гагарина и "6/7".

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение руководства республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации в регионе. При этом он отметил, что в планах РФ нет захвата украинских территорий.