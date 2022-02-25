Курс доллара снижается и приближается к отметке в 83 рубля

В ходе утренних торгов рубль укрепился к доллару и евро более чем на 1,2% Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара на 8:10 мск составил 84,69 рубля, что на 56 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:12 мск стоил около 94,52 рубля (минус 69 копеек).

Доллар по 86 рублей, евро – почти 100. Такова первая реакция рынков на начало военной операции. Реакция Центробанка была прогнозируемой. Было решено начать валютные интервенции для удержания курса рубля.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", - говорилось в сообщении ведомства.

Экономист Денис Ракша объяснял, что делать со сбережениями, не пропадут ли счета в банках и стоит ли волноваться, что у вас отключат карты Visa и Master Card.

"Если лежат деньги на депозитах, на сберегательных рублевых счетах, или даже вложены в какие- то финансовые инструменты типа акций и облигаций, лучше погодить и не совершать резких действий. И ждать, что будет", - рассказал он в беседе с сайтом KP.ru