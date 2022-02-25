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Общество25 февраля 2022 7:52

В Ростуризме сообщили о досрочном прекращении продаж туров с кешбэком 1 марта

Выделенные на программу средства почти полностью перечислены туристам
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Ростуризме сообщили о досрочном прекращении продаж туров с кешбэком 1 марта

В Ростуризме сообщили о досрочном прекращении продаж туров с кешбэком 1 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продажи по программе туристического кешбэка будут завершены досрочно, в ночь на 1 марта, поскольку выделенные на весеннее окно продаж деньги практически полностью переведены туристам. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на заявление главы ведомства Зарины Догузовой.

"Окно продаж завершится досрочно - в ночь на 1 марта. У тех, кто планировал воспользоваться программой, есть для этого еще несколько дней", - уточнила Догузова.

Напомним, туристический кешбэк - это государственная программа субсидирования поездок по России, ее разработали в Федеральном агентстве по туризму. В рамках программы можно оплатить путешествия при помощи карты «Мир» и получить обратно на карту 20% от потраченных средств.

Ранее kp.ru писал об особенностях туристического кешбэка в 2022-м году. Изначально планировалось, что ее действие продлится до 12 апреля, а осенью будет запущен второй этап.