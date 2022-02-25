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Политика25 февраля 2022 8:11

В ДНР сообщили об обстреле специализированного дома ребенка украинскими военнослужащими

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В совместном центре контроля и координации Донецкой народной республики (ДНР) сообщили об обстреле специализированного дома ребенка вооруженными силами Украины (ВСУ).

"Специализированный дом ребенка поврежден в результате обстрела со стороны украинских военных в Донецке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке дополнительно зафиксированы повреждения: улица Аристова, дом 2 квартира116 - повреждено остекление; проспект Киевский, 63Б - повреждена теплотрасса; проспект Киевский, 63А, квартира 20 - повреждено остекление; проспект Киевский, 61 - повреждено здание городской детской клинической больницы №1", - говорилось в сообщении СЦКК.