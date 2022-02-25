Минфин Германии объявил о полной блокаде российских банков

В Германии объявили о полной блокаде российских банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер сообщил о полной блокаде российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией.

При этом останутся допустимыми отдельные транзакции через российские банки. К примеру, оплата газа и переводы между немецкими организациями. Такое решение было принято из-за военной операции России на Украине.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».