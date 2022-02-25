Литва примет решение о запрете на въезд всех российских артистов и блокировке телеканалов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас потребовал уволить режиссера Римаса Туминаса (худрук театра Вахтангова в Москве) из Вильнюсского малого театра.

Он также заявил, что комиссия Литовского радио и телевидения примет решение о блокировке русских телеканалов, а всем исполнителям из России будет запрещен въезд в Литву.

Ранее Литва запретила въезд в страну российской певице Наташе Королевой и исполнителю Хабибу Шарипову, также известному как Хабиб. Они включены в число невъездных персон на несколько лет.

Запрос в МИД запретить въезд этим исполнителям в пятницу, 21 января, направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.

Как ранее писал сайт kp.ru, Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.