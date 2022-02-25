Изменится ли жизнь клиентов ВТБ после введения санкций США и Великобритании?

Банк ВТБ будет внесен в американский санкционный список SDN, заявил президент США Джо Байден. Попадание в этот список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы.

Как меняется жизнь клиентов ВТБ? Банк объяснил клиентам, как дальше будут проводиться их операции: за границей карты работать не будут, в России все операции сохранятся в полном объеме, снятие наличных в банкоматах ограничено только стандартными лимитами по карте клиента.

Итак, как дальше будут проводиться операции для физических лиц:

Можно ли снять средства с карты ВТБ, в том числе – валюту? Вводит ли банк ограничения по сумме снятия?

На территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Снятие наличных доступно в офисах, банкоматах ВТБ и банкоматах Банков-партнеров. Снятие в банкоматах ограничено только стандартными лимитами по вашей карте.

При снятии в офисе банка суммы свыше 500 тыс. рублей, 2500 долларов, 2000 евро обратитесь в банк по номеру 1000 или 8-800-100-24-24 для заказа наличных.

Из-за введения санкций использование карт Visa и Master Card за границей невозможно. Если вам понадобятся денежные средства за рубежом, рекомендуем заранее снять наличные и расплачиваться ими на территории иностранных государств.

Доступны ли денежные переводы в другие банки?

Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте. Валютные переводы за рубеж недоступны в ВТБ-Онлайн и в отделениях банка в связи с введением санкций.

Коснутся ли ограничения использования карты «Мир»?

Операции с картами платежной системы МИР доступны в полном объеме.

Будут ли ограничены операции по картам иностранных платежных систем?

На территории России все карты ВТБ работают без ограничений. Из-за введения санкций использование карт Visa и Master Card за границей невозможно. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте. Если вам понадобятся деньги за рубежом, рекомендуем заранее снять наличные и расплачиваться ими на территории иностранных государств

Можно ли проводить онлайн оплату по картам ВТБ в иностранных торговых точках?

Из-за введения санкций использование карты за границей и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны. Клиенты смогут перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

Каким образом можно воспользоваться средствами на счете в ВТБ, если находишься за границей? Можно ли совершить перевод в Россию?

Из-за введения санкций использование карт Visa и Master Card за границей невозможно.

Вы можете попробовать воспользоваться картой, но мы не можем гарантировать успешность операции. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте. Вы можете перевести деньги на карту/счет другого банка в РФ, в отношении которого не введены санкции.

Будут ли работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay?

Мы рекомендуем использовать пластиковые карты ВТБ для проведения транзакций в любых торговых точках, в которых Вы привыкли совершать транзакции с помощью этих сервисов.

Будет ли доступен ВТБ Онлайн?

Приложение и интернет-версия ВТБ-Онлайн работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Если вы не можете воспользоваться мобильным приложением, рекомендуем использовать интернет-версию ВТБО. Обращаем внимание, что переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

Что будет с вкладами, продолжат ли они свое действие, будет ли доступно получение процентов по ним? Можно ли открывать в ВТБ депозиты в валюте?

Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме. Вы можете открывать депозиты и пополнять их. ВТБ исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

Ограничит ли ВТБ кредитование, можно ли получить кредиты на прежних условиях?

ВТБ не ограничивает кредитование клиентов. Процентные ставки и условия по действующим кредитам пересмотрены не будут.

Будет ли ВТБ продавать валюту, каким образом можно совершить валютообменные операции?

Валютно-обменные операции работают в полном объеме. Вы можете покупать и продавать валюту в ВТБ Онлайн и в офисах банка.