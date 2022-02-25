Лавров выразил надежду на конец торговой блокады Донбасса со стороны Киева

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что торговая блокада Донецкой и Луганской народных республик со стороны Киева прекратится. Соответствующее заявление глава министерства иностранных дел (МИД) России сделал в пятницу, 25 февраля 2022 года.

"Надеюсь, что те ограничения, которые были связаны с торговой блокадой, объявленной Киевом, теперь уже позади", - подчеркнул министр, выступая перед журналистами по итогам встречи с представителями МИД Луганской и Донецкой народных республик.

Лавров также обратил внимание, что западные покровители Украины закрывали глаза на блокаду, в то время как Россия оказывала гуманитарную помощь республикам Донбасса.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.