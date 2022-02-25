Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 февраля 2022 10:18

Лавров выразил надежду на конец торговой блокады Донбасса со стороны Киева

Дипломат отметил, что западные покровители Украины закрывали глаза на эту блокаду
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что торговая блокада Донецкой и Луганской народных республик со стороны Киева прекратится. Соответствующее заявление глава министерства иностранных дел (МИД) России сделал в пятницу, 25 февраля 2022 года.

"Надеюсь, что те ограничения, которые были связаны с торговой блокадой, объявленной Киевом, теперь уже позади", - подчеркнул министр, выступая перед журналистами по итогам встречи с представителями МИД Луганской и Донецкой народных республик.

Лавров также обратил внимание, что западные покровители Украины закрывали глаза на блокаду, в то время как Россия оказывала гуманитарную помощь республикам Донбасса.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.