Матвиенко сообщила о готовности пакета санкций в ответ Западу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия подготовила целый пакет санкций в отношении государств, которые ввели антироссийские санкции, они будут чувствительными для Запада, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.

"Относительно ответных санкций, они также готовы. Они не станут зеркальным отражением санкций против России, но нам хорошо известны слабые места Запада, и мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, чтобы использовать их в отношении тех государств, которые объявили санкции против России", – пояснила Матвиенко представителям СМИ.

Напомним, 23 февраля 2022 года Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и началом спецоперации. Он включил четыре блока: персональные санкции в отношении 351 депутата Госдумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа России и правительства страны к европейскому финрынку, а также запрет для компаний из Европы на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.