Лавров назвал условия для переговоров с Украиной

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к переговорам, когда украинские войска сложат оружие. Об этом глава ведомства сообщил журналистам в пятницу, 25 февраля 2022 года.

"Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие", - отметил Лавров.

Ранее глава МИД России подчеркнул, что никто не собирается оккупировать Украину и добавил, что все эти 8 лет никто из западных компаний не обеспечивал постоянное освещение событий на линии соприкосновения, в то время как российские журналисты постоянно были в самом центре событий.

Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц ранее объяснял, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше.

Сообщается, что у России есть опыт подобных операций, когда максимальный урон наносится военной инфраструктуре, не задевая при этом гражданский сектор. Примерно так с 2015 года проводится военная операция в Сирии