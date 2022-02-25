ЦБ: Карты ряда российских банков не будут работать с ApplePay и GooglePay Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центробанке сообщили, что банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay.

При этом в ведомстве отметили, что банковские карты российских кредитных организаций работают и будут продолжать работать на всей территории России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских банков. На этот раз ограничения коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ.

В новый санкционный список США включили первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, а также членов руководящего звена ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева и его супругу Галину Улютину. Всего под рестрикции попали 11 юридических лиц, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк.

Центробанк заверил, что у попавших под санкции США российских банков высокий запас устойчивости. В заявлении ЦБ подчеркивается, что они имеют также "значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики".