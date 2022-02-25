Эрдоган заявил, что НАТО помогает Украине только советами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО нужно действовать решительнее. Он отметил, что сейчас Запад помогает Украине только советами.

"НАТО нужно было действовать решительнее, Запад помогает Украине только советами", - сообщил политик.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева.

"Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной", - заявил президент Турции.

В Партии справедливости и развития (AKP), основателем которой является действующий президент Турции, допустили, что страна закроет проливы для России из-за военной операции на Украине. В сообщении партии уточняется, что это возможно в рамках Конвенции Монтре.