Россияне сняли с банковских счетов 111 млрд рублей в день начала спецоперации Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Объем наличных денег в обращении в России 24 февраля 2022 года подскочил сразу на 111,3 млрд руб., следует из данных Банка России.

Отмечается, что это стало рекордным всплеском с 27 марта 2020 года. Тогда на фоне начала эпидемии коронавируса и после инициативы президента РФ Владимира Путина о введении налога на процентный доход с крупных депозитов, граждане и компании за день сняли наличности на 174,9 млрд руб.

В статистике ЦБ РФ учитываются операции получения купюр и банкнот через банки за полный день, но в данные за 24 февраля также включены объемы снятия наличности в выходной день 23 февраля.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением и сообщил о начале военной операции на территории Донбасса. После этого на отечественном финрынке начался обвал. Так, российская нацвалюта резко ослабла к основным валютам, а фондовый индекс Мосбиржи лишился 33,3%, что стало максимальным падением за всю историю. На этом фоне Центробанк начал продажу зарубежной валюты на рынке для удовлетворения спроса на нее и ослабления давления на рубль.