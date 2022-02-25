Зеленский заявил, что Европа очень медленно помогает Украине Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил, что Европа очень медленно помогает Украине. Соответствующее заявление опубликовано в Instagram политика.

"Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой", - заявил он.

Ранее сообщалось,что на фоне слухов о пропаже Зеленского из аэропорта "Жуляны" в Киеве вылетел неизвестный самолет. Примечательно, что на Украине введен режим закрытого неба.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часов, хотя была договоренность созвониться утром.