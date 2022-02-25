В ДНР сообщили об ударе ракетой «Точка-У» ВСУ по Кировскому району Донецка

ДНР сообщил о ракетном ударе ВСУ по Кировскому району Донецка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой «Точка-У» по Кировскому району Донецка, где находится нефтебаза. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

- ВФУ (Вооруженные силы Украины) применили по Кировскому району города Донецк управляемую ракету «Точка-У». Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метров от места падения ракеты, — говорится в сообщении пресс-службы представительства.

Уточняется, что головная часть ракеты не сработала.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация в республике остается довольно напряженной. По его словам, украинские военные заходят в жилые дома и прибегают к тактике ведения боя в населенных пунктах, в частности, размещают пулеметы и минометы на крышах жилых домов. Говоря о сроках окончания операции, Пасечник заявил, что выйти к административным границам Луганской области нужно как можно быстрее.