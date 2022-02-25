Песков: проблемы из-за отмены авиарейсов внутри России урегулируют

Песков заявил, что проблемы из-за отмены авиарейсов внутри России урегулируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена некоторых рейсов внутри России вызвана, в первую очередь, соображениями безопасности.

- Возникающие на этом фоне проблемы - это те проблемы, которые урегулируются транспортниками, - отметил Песков.

Он добавил, что не знает, выплатят ли компенсации россиянам, чьи планы нарушились. Этой темой занимается Минтранс и принимает необходимые меры.

Напомним, из-за военной операции на Украине Росавиация приостановила работу аэропортов в 11 городах на юге России. В их числе Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Рейсы всех авиакомпаний в эти аэропорты и вылеты из них отменены. Ограничения продлятся до второго марта.

Сложность для пассажиров заключается еще и в том, что авиакомпании по своей инициативе отменяют рейсы и в другие аэропорты.