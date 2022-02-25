Зеленский назвал премьеру Италии причину своего исчезновения

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему смог провести переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги.

- Постараюсь в следующий раз подстроить свой военный график, — написал украинский лидер в соцсети Twitter.

Ранее Марио Драги сообщил, что Владимир Зеленский не выходит на связь на протяжении 1,5 часов, хотя была договоренность созвониться утром.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».