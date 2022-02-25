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Общество25 февраля 2022 12:23

Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%

Напомним, в конце января 2022 года российский лидер распорядился об увеличении выплат военным пенсионерам
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2022 года. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года сообщается на сайте правовой информации.

Напомним, в конце января 2022 года российский лидер распорядился об увеличении выплат военным пенсионерам

Накануне Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла сразу в трех чтениях законопроект, ранее внесенный правительством, об индексации пенсий военным. В соответствии с документом, выплаты с 1 января 2022 года повышаются на 8,6%.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в кабмине подготовили соответствующий документ. Он попросил депутатов рассмотреть его в самые короткие сроки, чтобы граждане получали увеличенные выплаты своевременно и в полном размере.