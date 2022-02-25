Собянин: в Москве разблокируют транспортные карты пенсионеров с 28 февраля 2022 года

В Москве отменяют ряд ковидных ограничений. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве отменяют часть коронавирусных ограничений. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации. В частности, в российской столице продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%», - заявил Собянин, уточнив, что поликлиники и стационарные медучреждения переходят на обычный режим работы и увеличивают плановый прием пациентов.

Мэр Москвы в пятницу 25 февраля подписал указ об отмене некоторых коронавирусных ограничений. Так, с понедельника 28 февраля 2022 года блокировка транспортных карт для людей с хроническими заболеваниями и москвичей в возрасте более 60 лет отменяется. Также необязательным становится требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы. Теперь «удаленка» для московских предприятий и организаций - лишь рекомендательная мера.

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