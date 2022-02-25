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Политика25 февраля 2022 12:34

В Вильнюсе российского дипломата избили участники акции в поддержку Украины

В посольстве России в Вильнюсе сообщили об избиении дипломата участниками акции в поддержку Украины
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Вильнюсе российского дипломата избили участники акции в поддержку Украины

В Вильнюсе российского дипломата избили участники акции в поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский дипломат пострадал от действий участников акции в поддержку Украины возле здания посольства России в Литве. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали сегодня, 25 февраля в российской дипмиссии.

"Такое событие имело место. Детально прокомментировать инцидент не можем, поскольку сейчас идет следствие", - добавили в посольстве.

При этом в полиции уточнили, что подозреваемого арестовали.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР принял решение о проведении в Донбассе военной спецоперации. При этом он отметил, что Москва не планирует оккупацию Украины. В российском минобороны уточнили, что военные РФ не наносят удары по украинским городам, при помощи высокоточных средств производится вывод из строя военных объектов. Угрозы для мирных жителей отсутствуют.