Минобороны России обратилось к украинцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России обратилось к украинским гражданам с заявлением, что российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам Киева наносить не будут.

"Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинское националистическое руководство применяет те же методы, что и террористы.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял "в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства".