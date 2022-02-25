Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - пояснил он.

По словам официального представителя Кремля, в российскую делегацию войдут представители Министерства обороны, МИД и администрации Кремля.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.