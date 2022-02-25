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Политика25 февраля 2022 13:25

Россия предоставила Франции свидетельства военных преступлений Украины на Донбассе

Отмечается, что материалы были также направлены в крупнейшие СМИ и правозащитные организации
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Отмечается, что материалы были также направлены в крупнейшие СМИ и правозащитные организации

Отмечается, что материалы были также направлены в крупнейшие СМИ и правозащитные организации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Париже предоставило министерству иностранных дел Франции свидетельства военных преступлений Украины в Донбассе. Об этом стало известно 25 февраля 2022 года.

"Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины", - рассказали в российской дипмиссии.

Отмечается, что материалы были также направлены в крупнейшие СМИ и правозащитные организации.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.