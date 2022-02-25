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Общество25 февраля 2022 13:39

Польша готовится закрыть небо для росийских авиакомпаний

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о подготовке к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний
Мария ПАВЛОВА
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Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о готовности страны закрыть небо для российских авиакомпаний.

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о готовности страны закрыть небо для российских авиакомпаний.

Фото: REUTERS

Польша готовится закрыть небо для российских авиакомпаний. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Премьер-министр сообщил, что он поручил кабинету министров подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для авиакомпаний из РФ.

«Я поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», - написал Матеуш Моравецкий в Twitter в пятницу 25 февраля.

Ранее тайваньский производитель чипов TSMC отказался поставлять продукцию в Россию. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вводимые Западом санкции из-за ситуации на Украине «байденовскими баснями».

В то же время в Вильнюсе российского дипломата избили участники акции в поддержку Украины. Подробности читайте здесь на kp.ru.