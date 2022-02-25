Польша готовится закрыть небо для росийских авиакомпаний

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о готовности страны закрыть небо для российских авиакомпаний. Фото: REUTERS

Польша готовится закрыть небо для российских авиакомпаний. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Премьер-министр сообщил, что он поручил кабинету министров подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для авиакомпаний из РФ.

«Я поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», - написал Матеуш Моравецкий в Twitter в пятницу 25 февраля.

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