Польша готовится закрыть небо для росийских авиакомпаний

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о готовности страны закрыть небо для российских авиакомпаний.
Фото: REUTERS
Польша готовится закрыть небо для российских авиакомпаний. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Премьер-министр сообщил, что он поручил кабинету министров подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для авиакомпаний из РФ.
«Я поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», - написал Матеуш Моравецкий в Twitter в пятницу 25 февраля.
Ранее тайваньский производитель чипов TSMC отказался поставлять продукцию в Россию. Подробности здесь на kp.ru.
Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вводимые Западом санкции из-за ситуации на Украине «байденовскими баснями».
В то же время в Вильнюсе российского дипломата избили участники акции в поддержку Украины. Подробности читайте здесь на kp.ru.