Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь правительства Польши сообщил, что страна вводит ограничение на использование воздушного пространства российскими авиакомпаниями из-за проведения спецоперации России на Украине. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля 2022 года.

Сообщается, что соответствующее указание вступает в силу с 02:00 по московскому времени.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил о том, что польские власти допускают возможность закрытия границ с Россией и Беларусью.

- На данный момент мы рассматриваем разные сценарии. Мы и далее будем наблюдать за тем, что происходит на наших границах, как с Беларусью, так и с Россией. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит, - подчеркнул Каминьский.

Накануне в Росавиации сообщили, что Россия ограничивает воздушное пространство для Британских самолетов в ответ на санкции.