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Политика25 февраля 2022 14:17

Депутат из Греции заявил, что комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России

Причиной этого решения стала ситуация на Украине, пояснил экс-руководитель МИД Греции Йоргос Катрунгалос
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Депутат из Греции заявил, что комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России

Депутат из Греции заявил, что комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В руководящем комитете ПАСЕ решили предложить процедуру приостановления членства либо исключения России из организации по причине ситуации на Украине, сообщил депутат парламента Греции, экс-лава МИД Греции Йоргос Катрунгалос.

По его мнению, дипломатии следует предоставить последний шанс и немедленно прекратить огонь и вывести российские войска с украинской территории.

Об этом Катрунгалос заявил в статье в органе партии - газете "Авги".

"Председательствующий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, где я представлял левую группу, уже принял единогласное решение от всех пяти политических групп о запуске процедуры приостановления членства либо исключения России из организации, если она откажется соблюдать свои обязательства", - отметил Катрунгалос.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что в ответ на просьбы о помощи глав ДНР и ЛНР, он принял решение о начале в Донбассе военной спецоперации. При этом российский лидер подчеркнул, что в планах Москвы нет захвата территории Украины.