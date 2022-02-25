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Политика25 февраля 2022 14:11

В Кремле сообщили, что Путин и Си Цзиньпин совпали в подходах к мировой повестке

Президент России объяснил председателю КНР причины признания ДНР и ЛНР, а также начала военной операции на Украине
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сошлись в оценке ситуации на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что российский лидер объяснил китайскому политику причины признания Донецкой и Луганской народных республик, а также начало военной операции на Украине. Си Цзиньпин выразил уважение действиям российских властей.

Также главы государств обсудили международную повестку. Путин поздравил китайского лидера с успешным проведением Олимпийских игр.

- В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.