Игорь Артамонов: «Жителям Липецкой области обеспечена комплексная безопасность»

По итогам антитеррористической комиссии, которую провёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принято решение об ужесточении контроля исполнения планов по предотвращению террористических угроз. Чтобы обеспечить безопасность на транспорте, в промышленной и энергетической инфраструктурах будут проведены специальные мероприятия

«Органы исполнительной власти и все учреждения работают в штатном режиме. В регионе сформирован запас лекарств, продуктов питания, топлива. Без сбоев работают финансовые организации», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор уверен в стабильности ситуации в области и комплексной безопасности жителей региона.