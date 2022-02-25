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Общество25 февраля 2022 14:51

Игорь Артамонов: «Жителям Липецкой области обеспечена комплексная безопасность»

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По итогам антитеррористической комиссии, которую провёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принято решение об ужесточении контроля исполнения планов по предотвращению террористических угроз. Чтобы обеспечить безопасность на транспорте, в промышленной и энергетической инфраструктурах будут проведены специальные мероприятия

«Органы исполнительной власти и все учреждения работают в штатном режиме. В регионе сформирован запас лекарств, продуктов питания, топлива. Без сбоев работают финансовые организации», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор уверен в стабильности ситуации в области и комплексной безопасности жителей региона.