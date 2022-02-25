Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил урегулировать ситуацию с перевозками на юге России.

- Конечно, нужно регулировать ситуацию с перевозками на Юге России, особенно там, где авиационное сообщение временно закрыто, — сказал политик на совещании о текущей экономической ситуации.

Необходимо, чтобы россияне вернулись домой или на работу с минимальными затратами, добавил Мишустин.

Напомним, в связи со сложившийся обстановкой на Украине полеты в ряд российских аэропортов ограничены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила Росавиация, указав, что речь идет об авиагаванях юга страны, работа которых будет ограничена до 2 марта 2022 года. Как уточняется, временно приостановлена работа аэропортов: Краснодар (Пашковский), Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Геленджик, Орел, Курск, Симферополь, Ставрополь, Белгород, Элиста, Брянск, Воронеж. Авиационные власти России настоятельно не рекомендовали пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.