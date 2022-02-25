Все сервисы Сбербанка продолжают работу в штатном режиме

Все сервисы Сбербанка, несмотря на ажиотажный спрос клиентов, продолжают работать в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Западные санкции, введенные в связи с последними событиями на Украине, не затронули текущую работу Сбербанка. Все сервисы банка, несмотря на ажиотажный спрос клиентов, продолжают работать в штатном режиме. Никаких ограничений в обслуживании юридических и физических лиц нет, сообщила «КП» руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. Все средства и сервисы кредитной организации доступны клиентам в полном объеме.

Многие люди обеспокоены текущей ситуацией и переживают, что не смогут снять в банкомате наличные средства или обменять валюту. По словам Полины Тризоновой, для клиентов Сбера, как и прежде, доступны все банковские операции. Никаких ограничений или сбоев в работе банка сейчас нет, офисы кредитной организации работают в штатном режиме. Клиенты могут обменять валюту по текущему курсу в мобильном приложении Сбера либо в отделениях банка. Все валютные средства, размещенные на счетах вкладчиков, доступны по первому требованию – клиенты могут снять доллары или евро в любой момент. При необходимости перевести валютные средства за рубеж можно воспользоваться услугой перевод. Валютные переводы доступны в обычном режиме, однако время их обработки сейчас увеличилось.

- Из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта, - сообщила Полина Тризонова.

Клиенты по-прежнему без ограничений могут пользоваться за рубежом картами Сбербанка, в том числе в обычном режиме совершать операции по картам Visa и MasterCard. Сервисы ApplePay и GooglePay, как и раньше, доступны для оплаты по картам Сбера. Сбоев в работе мобильной и веб-версии СберБанк Онлайн нет, приложение работает в обычном режиме.