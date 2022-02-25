Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил согражданам о телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, обсуждались санкции против России и военная помощь Незалежной.

«Только что обсудил с президентом США Джо Байденом усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию. Благодарен Соединенным Штатам за мощную поддержку Украины», - написал по-английски Зеленский на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден, выступая с заявлением по ситуации в Незалежной и рассказывая о новых санкциях против России, заявил, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Но в связи с последними событиями Вашингтон направит дополнительные войска в Германию защищать восточный фланг НАТО.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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